Два тюменских автобуса начнут ходить до ЖК "Звездный городок"

В Тюмени схемы движения маршрутов № 53 и № 88 изменятся с 21 января.

Из схемы движения автобуса № 53 уберут остановки "Автобаза № 100", "Улица Кулибина" и "Улица Жуковского". Он пойдет в прямом и обратном направлении по Тобольскому тракту, улице Малиновского и улице Тимофея Чаркова до вновь обустроенной конечной остановки ЖК "Звездный городок".

В Тюменский микрорайон автобус будет заезжать с улицы Монтажников. В направлении улицы Пермякова появятся остановки "Театр "Ангажемент" " и "Сквер Депутатов". Исключаются остановки в направлении улицы Широтной: "Улица Воровского", "СибНИПИгазстрой", "Завод медоборудования" и "Улица Пермякова".

В схеме движения маршрута № 88 также изменится конечная остановка. Автобус будет курсировать до ЖК "Звездный городок" через Матмасы в прямом и обратном направлении, сообщают в Тюменьгортрансе.