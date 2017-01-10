Зимний бардовский фестиваль принимает заявки на участие

В областном центре стартовал прием заявок на участие в тринадцатом межрегиональном фестивале авторской песни "Зимний бардовский в Тюмени". Музыкальное событие, посвященное тюменскому автору, лауреату Грушинского фестиваля, поэту, музыканту Николаю Старченкову, пройдет с 17 по 19 февраля во дворце "Пионер".

Участников разделят на две возрастные группы: до 18 и старше 18 лет. Победителей определят в пяти номинациях: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Дуэты и ансамбли", "Поэзия", "Мастер". Участники должны представить на конкурс не более двух песен в своей номинации. Почетными гостями фестиваля станут музыканты из Казани, Томска и Самары, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Для участия в мероприятии необходимо до 15 февраля подать заявку в городской многопрофильный центр (улица 50 лет Октября, 46) или по электронной почте tgmc@bk.ru.