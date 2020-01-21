Фестиваль "Зимний Бардовский" вновь распахнет свои двери

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Городской этап 16-го Межрегионального фестиваля авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" имени Николая Старченкова стартует торжественном открытием 14 февраля во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые от 18 и старше. Среди номинаций, в которых можно подать заявку на участие, исполнители песен, авторы-исполнители, дуэты и ансамбли, поэзия и "Песни Победы".

Прослушивание участников фестиваля пройдет в два тура: сначала члены жюри прослушают конкурсантов в творческих мастерских, затем состоится конкурсный концерт. Творческие мастерские разделят на несколько направлений: поэтическая, школа исполнителя и мастерская по вокалу. Конкурсный концерт сформируют по итогу работы мастерских.

Кроме того, у лауреатов фестиваля "Зимний Бардовский в Тюмени" прошлых лет, а также лауреатов Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональных исполнителей есть возможность подать заявку в номинации "Мастер", итоги которой будут подведены отдельно.

14 февраля с 11 до 16 часов члены жюри прослушают конкурсантов в творческих мастерских Дворца творчества и спорта "Пионер". В этот же день в 19 часов состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого выступят Леонид Сергеев, Лидия Чебоксарова, Евгений Быков, дуэт "Зеленая лампа", Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов.

15 и 16 февраля пройдет непосредственно сам фестиваль авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" имени Николая Старченкова на базе ДТиС "Пионер".

Заявки на участие в фестивале принимаются до 12 февраля по адресу: г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 46 (Тюменский Городской многопрофильный Центр, оргкомитет "Зимнего Бардовского фестиваля в Тюмени" или по факсу

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