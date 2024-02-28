Чебурашка проводил тюменцев на Всемирный фестиваль молодежи

Делегация Тюменской области отправилась на Всемирный фестиваль молодежи,в аэропорту Рощино Тюмени на мероприятие ребят проводил символ фестиваля — Чебурашка.
Руководитель делегации на ВФМ Анастасия Егорова рассказала, что тюменцев ждет большое погружение в культуру и традиции народов мира, в смыслы Всемирного фестиваля молодежи. "Уверена, каждый участник сможет раскрыть свой потенциал, вдохновиться идеями других", - отметила она.
Специально для фестиваля молодежи был написан гимн делегации Тюменской области "Пульс 72", перед полетом ребята его исполнили хором:
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru