Чебурашка проводил тюменцев на Всемирный фестиваль молодежи

16:19 28 февраля 2024
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Делегация Тюменской области отправилась на Всемирный фестиваль молодежи,в  аэропорту Рощино Тюмени на мероприятие ребят проводил символ фестиваля — Чебурашка.

Руководитель делегации на ВФМ Анастасия Егорова рассказала, что тюменцев  ждет большое погружение в культуру и традиции народов мира, в смыслы Всемирного фестиваля молодежи. "Уверена, каждый участник сможет раскрыть свой потенциал, вдохновиться идеями других", - отметила она. 

Специально для фестиваля молодежи был написан гимн делегации Тюменской области "Пульс 72",  перед полетом ребята его исполнили хором:

Теги: молодежь , фестивали
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