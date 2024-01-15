Первый гастрофестиваль "Сибирь на вкус" запустили в Тюменской области

Фото из архива https://t.me/visittyumenn

С 15 января по 15 февраля в рамках фестиваля "Сибирь на вкус" для дегустации будут доступны фирменные сеты от 38 заведений Тюмени и Тобольска. Блюда популяризируют локальные продукты и культурно-историческую самобытность региона, сообщает информцентр правительства ТО.

Гостей фестиваля ждут вареники из тыквы с вишневым соусом по мотивам сборника рецептов Дмитрия Менделеева, зимний ужин в купеческом стиле XIX века, сет блюд, которые пришлись бы по вкусу сыну Мао Цзэдуна Мао Аньину, служившему в Тюменском гарнизоне, и другие аппетитные сеты.

Стоимость фиксированная, на выбор рестораторов три ценовых диапазона: 999, 1 499 или 1 999 рублей. Подробности о сетях и голосование на странице фестиваля в Вк.

Ранее в агенстве по туризму ТО заявили, что в 2024 году планируют больше внимания уделить развитию гастротуризма, фестиваль как раз отвечает этим задачам.