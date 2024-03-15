В Тюмени анонсировали "Лето в Тобольском кремле"

XV музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 6 по 13 июля, в фестивале примет участие Тюменский филармонический оркестр, дирижировать будет Юрий Медяник. Хедлайнерами фестиваля станут музыканты разных жанров — классического и популярного.

Имена музыкантов обещают огласить позже.

Коллективы Тюменской филармонии примут участие в программе на разных площадках. В этом году гостей удивит театр оригинального жанра "Гелиос", который подарит зрителям новые яркие впечатления.