В Тюмени анонсировали "Лето в Тобольском кремле"

18:20 15 марта 2024
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XV музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле"  пройдет с 6 по 13 июля, в фестивале примет участие Тюменский филармонический оркестр, дирижировать будет Юрий Медяник. Хедлайнерами фестиваля станут музыканты разных жанров — классического и популярного.

Имена музыкантов обещают огласить позже.

Коллективы Тюменской филармонии примут участие в программе на разных площадках. В этом году гостей удивит театр оригинального жанра "Гелиос", который подарит зрителям новые яркие впечатления.

Теги: музыка , фестивали
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