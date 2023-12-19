Второй фестиваль тюменского ковра пройдёт на улице Дзержинского 24 декабря

Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Жителей Тюмени приглашают на народные гулянья, которые начнутся 24 декабря в 15:00 на улице Дзержинского. Здесь пройдет Второй фестиваль тюменского ковра – мероприятие, которое помогает горожанам в творческой форме изучить связь прошлого и настоящего через народные промыслы.

Гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов города, оценить коллекции одежды с использованием "коврового" орнамента, посетить мастер-классы, посмотреть ткацкие станки, отправить открытки с изображением тюменского ковра, сделать фотографии в оригинальных локациях, попить чай с тюменской купчихой, а главное – окунуться в атмосферу большого праздника.

"Основной акцент Второго фестиваля ковра будет сделан на картине Василия Сурикова "Взятие снежного городка", в которой на санях написан настоящий тюменский ковер. Через ожившую картину мы расскажем про основной период развития ковроткачества в Тюменской области. Увидим, как сегодня тюменский ковер интегрирован в современную жизнь", – рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Эту инсталляцию будет сопровождать актер в образе ямщика, который предложит гостям фестиваля присесть в сани для фотографии и расскажет интересные факты про тюменский ковер, использованный в картине.

На фестивале пройдёт дефиле одежды. Коллекция "Монохром в деталях" подготовлена "Твид&Ко" совместно с мастерской Тюменского махрового ковра. Верхняя одежда, а также шапки, броши, сумки, палантины будут дополнены элементами традиционного ковра. В каждом изделии – история Тюмени, ее настроение, характер.

Подробнее узнать о фестивале можно в группе Тюменского агентства развития креативных индустрий.