Участники "Зимнего бардовского" дадут бесплатный концерт для горожан

Более пятидесяти авторов-исполнителей из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Нижневартовска, Заводоуковска, Ноябрьска, поселка Пангоды заявили о своем желании участвовать в межрегиональном фестивале "Зимний Бардовский в Тюмени".

Мероприятие, посвященное тюменскому автору, лауреату Грушинского фестиваля, поэту и музыканту Николаю Старченкову, пройдет в областной столице с 17 по 19 февраля. Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля в 19:00 во Дворце "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46). На сцену поднимутся как начинающие, так и именитые исполнители. Почетными гостями фестиваля станут такие известные вокалисты, как Юлия Зиганшина (Казань), Роман Ланкин (Томск), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара).

Как отметили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, организаторы приготовили для ценителей авторской песни сюрприз. 18 февраля в 14:00 в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70), впервые в истории "Зимнего Бардовского", состоится большой концерт от участников фестиваля. Лучшие песни жанра будут исполнены для тюменских горожан вне концертного зала и совершенно бесплатно.