Столичные артисты приедут на фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени"

Фото: пресс-служба ДТиС "Пионер"

Лучшие барды Тюменской области и соседних регионов выступят на фестивале "Зимний бардовский в Тюмени", который будет проходить с 14 по 16 февраля во Дворце "Пионер". В рамках открытия на сцену выйдут и столичные артисты.

Ежегодный межрегиональный фестиваль "Зимний бардовский в Тюмени" имени Николая Старченкова будет проходить уже в 16-й раз. Откроют мероприятие артисты из Москвы: соавтор телевизионной программы "Веселые ребята" Леонид Сергеев, участница первого состава мюзикла "Норд-Ост" Лидия Чебоксарова, композитор Евгений Быков и многократный победитель конкурсов авторской песни Татьяна Сивер. Также запланировано выступление дуэта "Зеленая лампа": Владислава Шадрина и Дмитрия Обухова из Свердловской области.

Сам фестиваль будет проходить в два тура: городской (только для тюменских исполнителей) и межрегиональный. Победители каждого этапа встретятся в финале 15 февраля. Имена лауреатов огласят на следующий день в рамках гала-концерта.

Конкурс предусматривает шесть номинаций, одна из которых – тематическая и меняется каждый год. В этом году участникам предлагают исполнить песни, посвященные 75-й годовщине Великой Победы или 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, пишет "Тюменская область сегодня".

Заявки на участие в фестивале принимаются до 12 февраля по электронной почте: tgmc@bk.ru.