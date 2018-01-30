"Дом пионеров" поддержит Зимний бардовский фестиваль в Тюмени

Межрегиональный фестиваль авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" имени Николая Старченкова пройдет 16-18 февраля во Дворце творчества и спорта "Пионер" при поддержке уникального ресторанно-гостиничного комплекса "Дом пионеров".

Согреть души и сердца трогательными композициями поэтов-песенников из года в год приходят сотни жителей и гостей Тюмени. В этом году почетными гостями фестиваля станут барды из столицы - Павел Пиковский, Лев Кузнецов, Александр Щербина и автор-исполнитель из Томска – Константин Мыльцев. Cвое участие уже подтвердили барды из Пангоды (ЯНАО), Нижневартовска (ХМАО-Югра), Бийска (Алтайский край), Режи (Свердловская область) и местные исполнители. Одним из ярких представителей тюменской авторской песни в качестве конкурсанта выступит Алексей Шляков, лидер группы "НЕва".

Павел Пиковский – лауреат и почетный гость Грушинского фестиваля. Лев Кузнецов – коренной москвич и убеждённый КСП-шник. Слушает, играет и поёт самодеятельную песню, до сих пор предпочитая называть её именно так, а не "авторской", "бардовской" или какой другой. Александр Щербина – поэт и музыкант, лидер музыкального коллектива "Адриан и Александр".

Открытие фестиваля и концерт гостей пройдет 16 февраля. Во второй день, 17 февраля, участников музыкального праздника ждут мастер-классы и конкурсная программа, в которой представят свое творчество местные и приезжие барды. Также в этот день участники и гости бесплатно выступят в ТРЦ "Сити Молл". Музыкальное действо начнется в 14:00 в холле первого этажа. 18 февраля состоится гала-концерт фестиваля.

Отметим, "Дом пионеров", который расположился в живописном лесу под Тюменью, в течение нескольких лет поддерживает исполнителей бардовской песни и любителей этого направления, организуя творческие вечера и мини-концерты. На площадке ресторанно-гостиничного комплекса выступали именитые барды из различных уголков России, в их числе Сергей Ломакин (Тюмень), Марина Дмитриева (Нижневартовск), Сергей Мячиков (Тюмень), Григорий Шацкий и Татьяна Сивер (Москва), Наталья Кучер (Москва), авторский дуэт "Метро" (Пермь), лауреаты Ильменского фестиваля Рафаэль и Мария Валитовы (Челябинск) и другие. Каждый вечер авторской песни проходит в невероятно теплой атмосфере, с угощениями от шеф-повара Андрея Бунькова, а в теплое время года – под треск "пионерского" костра.