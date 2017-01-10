Любителям птиц предлагают поучаствовать в фотоконкурсе

Тюменцев, любящих природу и птиц, приглашают поучаствовать в соревновании "Большой год в Тюменской области-2017". Главная задача конкурса - увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц в течение календарного года на территории региона, включая Югру и Ямал.

Для того, чтобы стать участником состязания, необходимо вступить в сообщество в соцсети "ВКонтакте", создать альбом с указанием имени, фамилии и года (например, Петров Иван-2017) и загружать фотографии. Качество снимков может быть любым – главное, чтобы было возможным по фото определить вид. Автору необходимо указать название вида птицы, дату и место где была сделана фотография. Итоги конкурса подведут в конце 2017 года. Победитель получит гарантированный приз.

Как отмечают организаторы, в 2016 году участники соревнования сфотографировали 211 видов птиц, что составляет 57% фауны региона.