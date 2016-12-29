На тюменской набережной открылся каток

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Рассекать на коньках по набережной Туры теперь могут жители Тюмени и гости города. Новый бесплатный каток размером почти тысяча триста квадратных метров торжественно открыли на нижнем ярусе недалеко от центрального входа вчера, 28 декабря.

Сюда можно прийти со своими коньками или взять их в прокате. Как сообщается на сайте администрации, до десяти вечера здесь будет ежедневно играть музыка.

"В последние годы мы пытаемся воплотить на нашей набережной все больше и больше нестандартных решений, ведь это центр Тюмени — сердце города. Идея залить каток принадлежит тюменцам. Такое сообщение поступило на портал "Тюмень – наш дом". Если горожанам понравится, мы готовы на следующий год залить ледовую площадку протяженностью во весь ярус", — отметил на открытии заместитель мэра Тюмени Максим Афанасьев.