На набережной Тюмени появились новые арт-объекты

На уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" появились арт-объекты от тюменских художников Артема Долгих, Константина Рослякова и Лады Ладной. Они создали эти работы в рамках зимнего сезона проекта паблик-арта "Морфология улиц". Светящиеся работы Артема Долгих "Засвет" можно найти на окнах на веранде "Конторы пароходства", сообщает КП-Тюмень.

Также у "Конторы пароходства" уже появилась работа от арт-группы НИИ Собачьих дел, Константина Рослякова и Лады Ладной, "Душегрейка" — модель несложной ветрозависимой печи с "альтернативными источниками питания для внимательного вслушивания самых тихих голосов собственной души".

— Внешний облик модели позволяет надеяться, что наши чувства и мысли сохранятся, хотя и не во всех формах. Однако в центральных органах, отвечающих за номинальную принадлежность человека к определенному сообществу, голоса нашей неповторимой души могут обрести свой окончательный и громкий резонанс. Этим и заняты заводимые духом "Душегрейки" частота и скорость процесса закалки наших чувств, — так описывают свою работу Константин Росляков и Лада Ладная.