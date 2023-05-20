Сегодня на набережной в Тюмени состоится 10-ый Зеленый Марафон

В этом году Зеленый Марафон пройдет в Тюмени 20 мая с 10 до 15 часов. Участников ждут: забеги для детей до 14 лет - на 420 м, для взрослых – на 4,2 км и на такую же дистанцию - забег по скандинавской ходьбе.

Зарегистрироваться и получить стартовый номер можно с 9 до 10 часов возле мультицентра "Контора пароходства" с паспортом. Победители получат призы. Развлекательные площадки начнут работу в 9 утра. Там можно сыграть в мини-гольф и аэрохоккей, приготовить сок на специальном велосипеде и сделать фото.

В детской зоне ребят ждут мастер-классы по рукоделию, мороженое, карусели и лабиринт.

С 10.00 до 15.00 — концерт от лучших коллективов города, барабанное и велошоу, диджей-сеты, а также выступление чирлидинг-команды и партнеров проекта – духового оркестра МЧС по Тюменской области и центра творчества "Максимум", сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.