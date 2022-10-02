Пробежки по набережной с приглашенными гостями возобновились в Тюмени

Организаторы приглашают желающих присоединиться к разговорному бегу с пользой для бизнеса. Спортсменов с любой степенью подготовки ждут у "Конторы пароходства" по средам в 18:50.

Об этом корреспонденту Тюменской линии сообщил идейный вдохновитель и непосредственный участник "РазБега" Мурат Нурпеисов.

Чтобы поддерживать беседу, участники бегут пятикилометровую дистанцию в спокойном темпе, каждую тренировку начинают разминкой и заканчивают энергичным танцем. В числе спортсменов есть врач, который за всеми следит и бежит с самыми неподготовленными или новичками.

По словам Мурата Нурпеисова, проект позволяет общаться с единомышленниками в условиях, полезных для здоровья, мотивирует к дальнейшим действиям и позволяет из первых уст получать информацию о том, как будет развиваться город и представленные в нем отрасли.

В числе приглашенных гостей уже побывали многие известные в Тюмени люди, в том числе директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, директор тюменского театра кукол Роман Явныч и другие.