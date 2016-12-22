В новогодние каникулы городские автобусы будут ходить реже

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, с 1 по 8 января движение автобусов городского пассажирского транспорта будет осуществляться по графикам воскресных дней. Также во время новогодних каникул два дачных автобуса: № 97 "З-д медоборудования — с/о "Искра-2"" и № 129 "З-д медоборудования — с/о "Ромашка"" будут курсировать ежедневно.

31 декабря общественный транспорт работает в обычном режиме, количество рейсов в вечернее время останется прежним.

Узнать расписание автобусов можно позвонив на горячую линию Тюменьгортранса, номер которой изменится с 1 января, а также на сайте tgt72.ru.