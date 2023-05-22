Присяжные в Мосгорсуде признали Бережного виновным виновным в убийстве 8-летней тюменки

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Присяжные заседатели в Московском городском суде единогласно признали виновным и не заслуживающим снисхождения Виталия Бережного — по громкому делу об убийстве тюменской девочки, сообщает "Честный Детектив".

Виталий Бережной арестован в августе 2021 года спустя несколько дней после того, как было найдено тело ребенка. По обвинению в убийстве сопряженном с изнасилованием он сначала дал признательные показания, но затем отказался от них, заявив, что оговорил себя. Дело Бережного рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных. Их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого материалы были переданы для рассмотрения в Мосгорсуд.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом в отношении Бережного будет вынесен обвинительный приговор.

Адвокат Бережного Александр Почуев отметил, что "процесс прошел с жёстким обвинительным уклоном", "вопрос об обжаловании итогового решения по делу будет разрешен защитой вместе с подзащитным после постановления приговора в этот четверг".