Суд Тюмени рассмотрит дело о краже из банка более 0,5 млрд рублей

Прокуратура Тюменской области направила в в Калининский районный суд уголовное дело в отношении бывшей заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, похитившей в 2018 году более 561 млн рублей.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, специально назначенная организатором преступления на должность заместителя правления одного из коммерческих банков, в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 млн рублей.

Организатор преступления и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года обвиняемая задержана в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию.

В отношении троих злоумышленников ранее вынесены обвинительные приговоры. Организатор преступления находится в розыске.

Санкция п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.