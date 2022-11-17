На Тюменском ремонтно-механического заводе произошел пожар

Возгорание произошло 16 ноября в бытовом помещении Тюменского ремонтно-механического завода, прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали очаг, пострадавших нет. сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Сообщение о пожаре на территории Тюменского ремонтно-механического завода поступило в экстренные службы накануне в 21:02. "На место вызова привлекались 8 единиц основной и специальной техники, 24 сотрудника пожарно-спасательных подразделений. Пожарные оперативно ликвидировали происшествие: огонь повредил 40 кв. метров в бытовом помещении. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - отмечается в сообщении.
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