На Тюменском ремонтно-механического заводе произошел пожар

08:28 17 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Возгорание произошло 16 ноября в бытовом помещении Тюменского ремонтно-механического завода, прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали очаг, пострадавших нет. сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре на территории Тюменского ремонтно-механического завода поступило в экстренные службы накануне в 21:02. "На место вызова привлекались 8 единиц основной и специальной техники, 24 сотрудника пожарно-спасательных подразделений. Пожарные оперативно ликвидировали происшествие: огонь повредил 40 кв. метров в бытовом помещении. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - отмечается в сообщении. 

Теги: пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022