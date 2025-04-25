Моор продлил запрет на посещение лесов и разведение костров

Особый противопожарный режим, действующий в Тюменской области с 5 апреля, продлили до 15 мая, чтобы не допустить обострения пожароопасной обстановки на территории области.

Остаются под запретом посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачных и приусадебных участках. Соответствующее постановление подписал по итогам президиума правительства. Погода пока нам на руку, периодически идут дожди, жарких дней было немного. Но мы уже зафиксировали свыше 50 ландшафтных пожаров. Как и раньше, главная причина возгораний – человеческая небрежность и самоуверенность. В такой ситуации лучше в леса пока никого не пускать", - пояснил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

по мнению властей, запреты особенно актуальны в майские праздники. Важно не допустить обострения пожароопасной обстановки на территории области.