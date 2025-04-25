В минувшие сутки в Тюменской области на 45 га действовало 10 ландшафтных пожаров

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

За сутки с 24 по 25 апреля в Тюменской области действовало десять ландшафтных пожаров, площадь которых составила 45,1 га. Девять и них ликвидировано на площади 15,1 га, один пожар, площадью 30,0 га, локализован. Уроз населенным пунктам нет, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ТО.

С 5 апреля в нашем регионе действует особый противопожарный режим, по постановлению правительства он продлен до 15 мая. В этот период гражданам запрещается посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, а также разводить костры.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

- для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

- для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

- для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Предусмотрена и уголовная ответственность.

Граждане, сообщившие достоверную информацию о виновнике ландшафтного пожара, могут получить выплату в размере 40 тысяч рублей, а те, кто оказал содействие в задержании нарушителя, — 50 тысяч рублей.