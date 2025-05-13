Пожарные спасли человека из горящей квартиры на улице Немцова 

12:31 13 мая 2025
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Пожар в одной из квартир на четвертом этаже дома по улице Немцова, 71 в Тюмени произошел в десятом часу утра, прибывшие пожарные потушили возгорание на 5 "квадратах", одного человека спасли, двух эвакуировали.

На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Теги: МЧС , пожары
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