Пожарные спасли человека из горящей квартиры на улице Немцова

Пожар в одной из квартир на четвертом этаже дома по улице Немцова, 71 в Тюмени произошел в десятом часу утра, прибывшие пожарные потушили возгорание на 5 "квадратах", одного человека спасли, двух эвакуировали.

На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по ТО.