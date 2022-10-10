86-летний пешеход погиб в Тюменской области на железнодорожных путях

Утром в понедельник на станции Гладилово поездом 1048 смертельно травмирован местный житель 1936 г.р. Мужчина шёл спиной к поезду и не успел покинуть опасную зону, следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось, так как состав двигался в повороте и заблаговременно применить торможение возможности не было.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте травмирования работали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.