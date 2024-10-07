РЖД за 9 месяцев выплатили в бюджет Тюменской области 1,6 млрд рублей налогов

Компания "Российские железные дороги" Выплатила 23,8 млрд рублей налогов за 9 месяцев, в том числе в бюджет ТЮменской области 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В региональные и местные бюджеты перечислено 9,5 млрд рублей. В бюджет Свердловской области 4 млрд рублей, ХМАО – Югры 1,8 млрд рублей, Пермского края 1,7 млрд рублей, Тюменской области 1,6 млрд рублей, ЯНАО 0,4 млрд рублей.

Отмечается, что при этом РЖД является крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга планируется приобрести продукцию местных предприятий на 79,3 млрд рублей.