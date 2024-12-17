Первый тюменский центр мобильности открыли в Ишиме

Фото пресс-службы реготделения ЕР

На вокзале Ишима открылся первый в регионе Центр содействия мобильности, проект реализует РЖД при поддержке "Единой России".

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, региональный координатор партпроекта "Единой России" "Единая страна - доступная среда" Ольга Швецова, глава Ишима Федор Шишкин, председатель ВОИ Тюменской области Евгений Кравченко и местные жители.

В Центре содействия мобильности пассажиры с инвалидностью могут отдохнуть, а также получить всю необходимую информацию. "Железнодорожная зона Ишима объединяет восемь муниципалитетов, и, безусловно, появление такого места на ишимском вокзале - событие знаковое", - отметил представитель ВОИ Евгений Кравченко.

Новое пространство протестировали чемпионка России по танцам на колясках, член сборной Тюменской области Елизавета Дымникова, мастер спорта России по армрестлингу Сергей Воронцов и другие ишимцы с ограниченными возможностями. Они остались довольны комфортом и количеством информации на тач-панелях.

"РЖД и "Единая Россия" открыли десятки новых Центра содействия мобильности на вокзалах по всей стране. Залы ожидания спроектированы так, чтобы предугадать те проблемы, с которыми может столкнуться человек с ограниченными возможностями. Это и есть одна из целей партпроекта "Единая страна - доступная среда", - подчеркнула Ольга Швецова.