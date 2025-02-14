Железнодорожники России на тюменских трассах выясняют, кто из них лучший лыжник

В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартовал чемпионат работников ОАО "РЖД" по лыжным гонкам, который продлится до 15 февраля.

На ежегодный турнир в Тюмень съехались более ста сильнейших спортсменов-железнодорожников со всех магистралей страны. Программа соревнований включает в себя индивидуальные гонки (дистанция у мужчин – 5 километров, у женщин – 3 километра) и эстафеты.

В сборную команду Свердловской железной дороги вошли представители подразделений магистрали из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми. Среди лыжников есть и руководители, и представители рабочих профессий.

15 февраля в церемонии награждения победителей примут участие представители правительства Тюменской области, руководители Свердловской железной дороги, ОО РФСО "Локомотив".

Для зрителей весь день будут организованы полевая кухня, серия мастер-классов для взрослых и детей и лотерея с ценными призами.

Программа соревнований 15 февраля:

10.00 – старт, женская эстафета — 4х3 км;

11.30 – старт, мужская эстафета –4х5 км;

12.30 – лотерея;

13:00 – церемония награждения и закрытие чемпионата.