Железнодорожники России на тюменских трассах выясняют, кто из них лучший лыжник

В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартовал чемпионат работников ОАО "РЖД" по лыжным гонкам, который продлится до 15 февраля.
На ежегодный турнир в Тюмень съехались более ста сильнейших спортсменов-железнодорожников со всех магистралей страны. Программа соревнований включает в себя индивидуальные гонки (дистанция у мужчин – 5 километров, у женщин – 3 километра) и эстафеты.
В сборную команду Свердловской железной дороги вошли представители подразделений магистрали из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми. Среди лыжников есть и руководители, и представители рабочих профессий.
15 февраля в церемонии награждения победителей примут участие представители правительства Тюменской области, руководители Свердловской железной дороги, ОО РФСО "Локомотив".
Для зрителей весь день будут организованы полевая кухня, серия мастер-классов для взрослых и детей и лотерея с ценными призами.
Программа соревнований 15 февраля:
10.00 – старт, женская эстафета — 4х3 км;
11.30 – старт, мужская эстафета –4х5 км;
12.30 – лотерея;
13:00 – церемония награждения и закрытие чемпионата.
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