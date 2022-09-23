Жителя тюменского села оштрафовали на 7,7 тыс. рублей за отжиг сухой травы

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Суд обязал мужчину возместить затраты на тушение ландшафтного пожара, возникшего из-за отжига сухой травы у села Омутинское весной этого года.

Суд установил, что 14 апреля мужчина спровоцировал возгорание на площади более 4 гектаров, умышленно отжигая сухую траву. Затраты на тушение пожара оценены в 7686 рублей. Помимо этого, он мужчина был оштафован на 3 000 рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

Сейчас суммы штрафов за аналогичные нарушения выше в разы. Напомним, с 8 июня ужесточена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.