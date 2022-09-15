Жителя Ярковского района обвиняют в пожаре в селе Бачелино, где сгорело 97 домов

В Ярковском районе перед судом предстанет мужчина, по вине которого сгорело 97 домов с селе Бачелино, прокурор района утвердил по делу обвинительный акт, сообщает облпрокуратура.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



Следствием установлено, что 10 мая этого года мужчина самовольно незаконно подключил электроэнергию к своему частному дому, набросив провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередач. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования в совокупности с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер) привело к воспламенению проводки, вызвавшему пожар.

Огонь охватил сначала строения на участке обвиняемого, затем перекинулся на соседние дома. В результате пожара уничтожено 97 строений в с. Бачелино, в том числе один жилой дом, находившийся в нем мужчина получил телесные повреждения в виде ожогов 2 и 3 степени, причинившие тяжкий вред его здоровью.