Тюменца приговорили к 7,5 годам тюрьмы за смерть 27 жителей Тюмени и Югры от метанола

Ленинский райсуд Тюмени признал виновным в сбыте ядовитого суррогата Ислама Алиева, приговорил его к 7 годам 6 месяцам исполнительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Алиев вместе со своими знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, приобрел не менее 50 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Поддельный алкоголь хранил с целью сбыта и поставлял своим подельникам для реализации в магазинах Тюмени и Кондинского района ХМАО – Югры.

В результате употребления поддельной алкогольной продукции в январе 2022 года от острого отравления метиловым спиртом в Тюмени погибло 18 жителей, в Кондинском районе погибло 9 человек, 7 причинен легкий и тяжкий вред здоровью.