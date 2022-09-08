Суд изберет наказание тюменцу за котлован, в котором в июне утонули дети

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам в отношении 47-летнего тюменца рассмотрит Тюменский районный суд, судебное заседание состоится в ближайшее время, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.
Из материалов дела следует, что мужчина в деревне Решетниково неподалеку от частного дома незаконно создал водный котлован для личных целей глубиной 4 метра, а 2 июня 2022 года в нем утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат.
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