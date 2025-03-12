СК возбудил уголовное дело после пожара в Тобольске

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасностипо факту хлопка бытового газа в одном из частных домов Тобольска, в результате которого пострадала женщина и ее ребенок.

На месте происшествия следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, допрашивает очевидцы. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к трагедии, сообщили в СУСК по ТО.