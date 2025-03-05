Тюменский следком завел дело о хулиганстве после нападения подростка на медика

15:53 05 марта 2025
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Семнадцатилетний подросток нанес телесные повреждения одному из сотрудников медучреждения в Тюмени и в результате стал фигурантом дела о хулиганстве, совершенном с применением насилия.

По версии следствия, 3 марта юношей был нарушен общественный порядок в одном из медучреждений Тюмени. От действий несовершеннолетнего телесные повреждения получил один из сотрудников. Остальные пациенты не пострадали. 

В ходе расследования будет выполнен комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий по сбору и закреплению доказательств. В рамках расследования уголовного дела будут допрошены свидетели, изъята интересующая следствие документация. Проводятся иные мероприятия, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

В депздраве подчеркнули, что в момент нештатной ситуации медперсонал незамедлительно принял все меры для безопасности самого пациента и безопасного пребывания сотрудников и пациентов.

 

Теги: медицина , подростки , СКР , уголовное дело
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