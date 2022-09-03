Подросток-мотоциклист погиб в ДТП под Тюменью

16-летний подросток погиб в пятницу около 22:00 в результате столкновения с автомобилем Peugeot в поселке Винзили Тюменского района.

По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая. Водитель был трезв, он пояснил, что не заметил мотоциклиста.

За рулем мотоцикла был 16-летний подросток, не имеющий права управления транспортом, мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД, предварительно, принадлежит его отцу. Обстоятельства выясняются, сообщали в Госавтоинспекции Тюменской области.