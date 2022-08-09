В Тюменской области с начала 2022 года из-за курильщиков произошел 2021 пожар в жилых домах

С начала года из-за неосторожности при курении, на территории области произошел 201 пожар, на котором погибло 27 человек, последний случай произошёл накануне вечером в с. Никулино Сладковского района, в сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

"8 августа 2022 года в 21 час 25 минут поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в с. Никулино Сладковского района. По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома по всей площади. К сожалению в ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина", - говоитс яв релизе.



Общая площадь пожара составила 120 кв.м. Всего в тушении пожара было задействовано от МЧС России 4 единицы техники и 9 человек личного состава. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении. Отметим, что в феврале прошлого года сотрудниками ГПН с жильцами дома проводился противопожарный инструктаж.