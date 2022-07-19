В Тюменской области в полтора раза выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений

По итогам первого полугодия 2022 года в Тюменской области выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, а количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2,2%, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Согласно анализу состояния преступности по итогам первого полугодия 2022 года, на территории области зарегистрировано 12 481 преступлений, что на 2,2 % или на 270 криминальных деяний больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом зафиксирован существенный, на 64,5 %, рост количества зарегистрированных особо тяжких преступлений – с 746 до 1 227 что обусловлено выявлением числа деяний, связанных с незаконным сбытом наркотических средств - 1 168 против 805 в 2021 году.

Практически не изменилось число совершенных "уличных" преступлений - 1 512 (в 2021 году – 1 511).

Одновременно снизилось на 21,4 % число пьяных преступлений - с 1 910 до 1 502.

По итогам полугодия число раскрытых преступлений выросло на 2,4% и составило 6 752.

Более чем в 1,5 раза - с 1 087 до 1 702 - увеличилось количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений.

В раскрытии и расследовании насильственных и корыстно-насильственных криминальных деяний прошлых лет также наблюдается позитивная динамика. "Изобличены лица, совершившие 14 убийств, 7 разбойных нападений, 6 грабежей, а также 6 деяний против половой неприкосновенности, ранее остававшиеся нераскрытыми", - сообщили в прокуратуре.