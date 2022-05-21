26% киберпреступлений раскрыли в Тюмени с начала года

В Тюменской области в прошлом году зарегистрировали больше 7 тысяч киберпреступлений, 70% – телефонное и интернет-мошенничество. У жителей Тюменской области в общей сложности украли 550 миллионов рублей, такую статистику приводит прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Манолис Терсенов. Такие дела с трудом, но раскрываются - за четыре месяца этого года закрыли 26% дел. Полицейский дал советы – как не попасться на удочку мошенников.

Если собеседник представляется сотрудником банка и говорит о несанкционированных операциях, упрашивая назвать код с обратной стороны карты или из смс, нужно закончить разговор и самому связаться с банком.

"Еще мошенники звонят от имени родственника или полицейского, говорят, что произошло ДТП, и чтобы урегулировать вопрос, нужно заплатить, - рассказывает “Вслух.ру” Терсенов. - В этом случае тоже нужно самому позвонить родственнику и подтвердить или опровергнуть информацию".

Тем, кто хочет заработать на бирже и электронных площадках, нужно внимательнее выбирать организацию - легальность легко проверяется на сайте Центробанка.