Жители Тюменской области от действий мошенников потеряли 1,2 млрд рублей

С начал 2024 года в Тюменской области зарегистрировано более 7,5 тысячи преступлений, совершенных телефонными и интернет-мошенниками. Рост по сравнению с прошлым годом - на 6,3%. Ущерб от преступной деятельности в отношении жителей региона составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, сообщил в интервью телеканалу "Регион-Тюмень" начальник полиции Тюменской области Александр Смирнов.

Кибер-преступления - это самый распространённый вид преступлений в России, гражданам нужно быть бдительными и критично относиться к информации при телефонных разговорах и общении в сети, чтобы не попасться на уловки мошенников. В Тюменской области над раскрытием таких преступлений работает целое управление полиции (раньше был отдел) - раскрываемость этого вида преступления возросла, но незначительно.

"Сложность заключается в том, что преступники, значительная часть, находятся за пределами нашего государства. Если они находятся в пределах нашей страны, региона, как правило, эти преступления удаётся раскрывать. Все эти преступления, по сути, совершаются того, что люди сами отдают свои деньги, информацию передают о своих банковских счетах и так далее", - пояснил ситуацию Смирнов.

Начальник облполиции еще раз напомнил жителям региона, что не существует никаких безопасных счетов, никогда сотрудники правоохранительной органов не будет звонить по телефону и просить граждан участвовать каких-то там секретных операциях, которые в итоге сводится всё равно к получению информации о счетах и денежных средствах.