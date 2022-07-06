Бастрыкин отметил работу тюменских следователей по раскрытию старых преступлений

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в режиме ВКС оперативное совещание по результатам работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет. Эффективной признана деятельность СУ по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям.

В 2022 году в суд передано более 1300 преступлений прошлых дет, в том числе 530 о убийствах, тяжком вреде здоровью со смертельным исходом, изнасиловании и действиях сексуального характера, что вдвое превышает показатели 2021 года. "Хорошо работали по этой тематике коллеги из Приморского края, Тюменской, Курганской и Ярославской областей", - сказал Бастрыкин.

Озвучены и негативные тенденции в следственных подразделениях Республики Ингушетия, Костромской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях.

Для повышения эффективности работы криминалистов Бастрыкин рекомендовал руководителям региональных управлений "набирать банки данных ДНК-профиля, создавать и активизировать работу специальных групп, такой опыт есть, когда группы раскрывают преступления даже 30-летней давности".