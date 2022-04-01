Депутаты поставили под вопрос эффективность соцслужб Тюмени в работе с детьми

Заострить внимание общественности и властей на повышении качества профилактики подростковых правонарушений и преступлений в отношении детей в городе планируют депутаты Тюменской городской думы. Об это заявил журналистам председатель думы Евгений Заболотный, поводя итоги мартовского заседания думы.

На заседании прозвучал доклад начальника полиции, из которого следует, что криминогенная обстановка в городе улучшается, раскрываемость особо опасных преступлений достигла 100 %, развитие системы "Безопасный город", работа полиции по предотвращению незаконных проявлений привели к значительному снижению правонарушений и преступлений в общественных местах. Однако проблемными остаются вопросы подростковой преступности и преступлений взрослых в отношении детей. В качестве тревожной тенденции депутат Сергей Плесовских указал рост преступлений против половой неприкосновенности в отношении детей: в 2021 году было выявлено 193 таких случая, годом ранее 147.

Председатель думы Евгений Заболотный, комментируя данный вопрос, отметил: цифры могут и не вызывать большого беспокойства, но надо понимать, что за каждым преступлением конкретный ребенок. Возникают вопросы: насколько эффективно сегодня работает система профилактики и какие меры необходимо предпринять, чтобы максимально минимизировать количество трагедий.

Заболотный отметил, что прежде всего беседы с детьми должны вести в семьях, в то же время есть инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних, всевозможные советы, психологи и социальные работники в школах - необходимо проанализировать их работу.

"Насколько работает и отлажена эта система профилактики? Не перебор ли у нас тех, кто занимается или должен заниматься вопросами детей, и как их количество отражается на результатах, которые мы видим. Все ли мы сделали, чтобы трагичных случаев в нашем городе становилось меньше? В плане думы есть такой вопрос, мы его обязательно обсудим на комиссии по социальному развитию в апреле. Пока же мы констатировали, что детская преступность в Тюмени не намного, но выросла, и это вызвало обеспокоенность депутатов. Мы обязательно проанализируем причины и меры, необходимые для принятия", - подчеркнул Евгений Заболотный.