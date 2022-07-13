В тюменских лесах выявлен пожар, он локализован

09:00 13 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8:00 13 июля действует 1 локализованный лесной пожар, выявленный в минувшие сутки. Ликвидированных лесных пожаров нет.

13 июля на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

14 июля на территории Тобольской авиазоны прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность), на территории Ишимской и Тюменской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

15 июля на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

На территории Уватской авиазоны 14 и 15 июля - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).

Теги: лесные пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022