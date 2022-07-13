В тюменских лесах выявлен пожар, он локализован

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8:00 13 июля действует 1 локализованный лесной пожар, выявленный в минувшие сутки. Ликвидированных лесных пожаров нет.

13 июля на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

14 июля на территории Тобольской авиазоны прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность), на территории Ишимской и Тюменской авиазон - III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

15 июля на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области прогнозируется II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).

На территории Уватской авиазоны 14 и 15 июля - I класс пожарной опасности (пожарная опасность отсутствует).