В Тюменской области ликвидировали лесной пожар на 12 га

О действующем лесном пожаре и его локализации сообщалось утром 15 мая, на сегодняшнее утро он ликвидирован, огнем пройдена площадь в 12 гектаров, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В текущем пожароопасном сезоне это первое официальное сообщение о лесном пожаре.

По данным региональной диспетчерской службы, на утро 16 мая в лесах Тюменской области нет действующих пожаров, за последние сутки новых лесных пожаров не зафиксировано.

16 мая в Тобольской авиазоне установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской и Тюменской авиазонах - II класс (низкая степень), в Уватской - I класс (опасности нет).

17 мая в Тобольской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах - II класс (низкая степень).

18 мая в Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской и Уватской - II класс (низкая степень).

" Уважаемые земляки! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной пожара. Если вы заметили лесной пожар, срочно звоните 8-800-100-94-00 или 112", - обращаются к жителям региона сотрудники деплеса.

Напомним, с 5 апреля в Тюменской области установлен особый противопожарный режим. В регионе запрещено посещать леса, жечь мусор и сухостой, разводить костры и готовить еду на открытом огне даже на собственных участках. Нарушителям грозят штрафы, в отдельных случаях - уголовная ответственность с компенсацией нанесённого ущерба.