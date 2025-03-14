Моор: при планировании борьбы с паводками и пожарами исходим из наихудших сценариев

Вопрос борьбы с паводками и природными пожарами главы регионов Уральского федерального округа обсудили на совещании под председательством полномочного президента России Артёма Жоги. По его итогам губернатор Александр Моор подчеркнул, что регион активно готовится к сезону, причем основываясь на наихудших сценариях возможного развития ситуации:

Артём Владимирович отметил, что при планировании работы по борьбе с паводком и природными пожарами следует исходить из наихудших сценариев. Именно так мы и действуем. Главное – минимизировать ущерб от стихийных бедствий и сберечь жизни и здоровье людей.

Ранее Моор уже сообщал, что синоптики снова прогнозируют высокий уровень воды в реке Ишим, поэтому муниципалитеты уже могут начинать готовить мешки с песком. Выше прошлого года вода может подняться в Казанском районе, но и в других муниципалитетах по течению ожидается превышение уровня отметки "критическое явление". Для защиты населенных пунктов предстоит возвести 45 ки временных насыпей и дамб.

При этом совсем скоро станет вполне реальной угроза возникновения природных пожаров. "Действуем по плану, опираясь на опыт 2023 года. Уже заключены контракты на авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов. Для своевременного обнаружения возгораний будем применять 60 беспилотников и 104 камеры видеонаблюдения. Лесопожарные подразделения обеспечены оборудованием, экипировкой и инвентарем в полном объёме", - сообщил Моор.

Губернатор также напомнил жителям региона про то, что пожары в большинстве своем происходят по вине людей, и пообещал нарушителей "привлекать к строгой ответственности".