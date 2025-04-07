Жителям Тюменской области напомнили о штрафах за нарушение противопожарного режима

С 5 апреля в регионе действует особый противопожарные режим. Согласно правилам, в это время нельзя посещать лес, разводить костры, жечь мусор и устраивать фейерверки. максимальный штрафы за нарушения с последствиями для граждан могут достигать 60 тысяч рублей, для компаний - 2 миллионов рублей, сообщили в региональном деплеса.

В течение всего пожсезона и в период действия особого противопожарного режима сотрудники лесной охраны будут ежедневно патрулировать леса и контролировать соблюдение действующих правил и ограничений. За их несоблюдение грозит предупреждение или штраф.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах:

– для граждан: 15 - 30 тыс. руб.;

– должностных лиц: 30 - 50 тыс. руб.;

– юрлиц: 100 - 400 тыс. руб.

Штрафы за выжигание сухой растительности:

– для граждан: 30 - 40 тыс. руб.;

– должностных лиц: 40 - 60 тыс. руб.;

– юрлиц: 300 - 500 тыс. руб.

Штрафы за нарушение правил пожбезопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима:

– для граждан: 40 - 50 тыс. руб.;

– должностных лиц: 60 - 90 тыс. руб.;

– юрлиц: 600 тыс. - 1 млн руб.

Штрафы за нарушение правил пожбезопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения ущерба:

– для граждан: 50 - 60 тыс. руб.;

– должностных лиц: 100 - 110 тыс. руб.;

– юрлиц: 1 - 2 млн руб.