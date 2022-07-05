Тюменский суд отправил рецидивиста на 20 лет в тюрьму за убийство пенсионеров

Тюменский областной суд приговорил ранее судимого 42-летнего Максима Усова к 20 годам колонии строгого режима по делу о разбое и двойном убийстве с особой жестокостью пенсионеров в селе Омутинское, а также частично удовлетворил материальный иск родственников одного из потерпевших в 500 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Утром 22 октября в частном доме на улице Заречной села Омутинское были обнаружены тела убитых, при проверке оказалось, что из дома исчезли телевизор, кошелек с 16 тыс. рублей и 8 банковских карточек.

"Хозяйка дома торговала самогоном. Оперативники проверили в селе всех ранее судимых граждан и вышли на 41-летнего Максима Усова, который похищенными карточками расплачивался в сельских магазинах. Мужчина не стал скрывать своей

причастности к совершенному убийству и до приговора сотрудничал со следствием", - сообщает пресс-служба суда.

День налета преступник выбрал не случайно: накануне пожилые люди получили пенсию. Вооружившись обрезком металлической арматуры, он постучал в дверь жертвы и с порога несколько раз ударил ее по голове. Та же участь постигла и сожителя хозяйки. Преступление было совершено 9 сентября, тела пролежали в доме больше месяца.