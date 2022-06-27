Суд Тюмени рассмотрит дело о гибели двух людей на базе отдыха "Пруд Лесной"

В Тюмени направлено в суд уголовное дело о гибели двух людей в "Пруду Лесном"



Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по делу о двух утонувших прошлым летом в водоеме на базе отдыха "Пруд Лесной", фигурантом которого стал директор компании.

Взрослый и несовершеннолетний отдыхающие утонули 16 июня 2021 года. По версии следствия, к таким последствиям привело то, что директор базы отдыха "Пруд Лесной" "не исполнил обязанность по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах, не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу, нарушил требования законодательства о защите прав потребителей".

Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. обвиняемый находится под домашним арестом, имущество коммерческой организации на сумму более 9 млн рублей арестовано.



Уголовное дело по существу рассмотрит в Ленинский районный суд Тюмени, сообщает облпрокуратура.