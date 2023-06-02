В Тюменском районе утонула девочка, следствие проводит проверку

У села Борки Тюменского района 1 июня в реке Туре утонула 12-летняя девочка, у водоема она находилась со сверстниками без присмотра взрослых. По данному факту Тюменский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

В рамках проверочных мероприятий следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшей трагедии. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУСК по ТО.

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Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили на глубине и извлекли из воды тело девочки. Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области убедительно просят жителей и гостей нашего региона не подвергать жизнь детей опасности во время отдыха у воды.