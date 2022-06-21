В водоемах Тюменской области утонули семь взрослых и пять детей

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С начала 2022 года в Тюменской области утонули 12 человек, пятеро из них — дети, сообщают в Государственной инспекции по маломерным судам.

Чаще всего причиной гибели людей на водных объектах становятся: состояние опьянения, отсутствие спасательных жилетов и надлежащего присмотра за детьми.

С наступлением теплой погоды и купального сезона сотрудники ГИМС усиливают профилактическую работу на водоёмах и ежедневно выходят на рейды по местам рыбной ловли и несанкционированным пляжам. В частности, в понедельник, рейд и беседы прошли на озере Андреевском.