В водоемах Тюменской области утонули семь взрослых и пять детей

С начала 2022 года в Тюменской области утонули 12 человек, пятеро из них — дети, сообщают в Государственной инспекции по маломерным судам.
Чаще всего причиной гибели людей на водных объектах становятся: состояние опьянения, отсутствие спасательных жилетов и надлежащего присмотра за детьми.
С наступлением теплой погоды и купального сезона сотрудники ГИМС усиливают профилактическую работу на водоёмах и ежедневно выходят на рейды по местам рыбной ловли и несанкционированным пляжам. В частности, в понедельник, рейд и беседы прошли на озере Андреевском.
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