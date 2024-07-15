Четыре человека утонули за неделю в Тюменской области

Четыре человека утонули на водоемах Тюменской области на минувшей неделе, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

9 июля мальчик 2011 года рождения во время купания утонул на обводненном карьере в микрорайоне "Лесной" города Тюмени. Тело с глубины 8 метров подняли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

11 июля 57-летний мужчина пошел купаться и утонул в реке Коктюль у села Петелино в Ялуторовском районе.

12 июля подросток 2007 года во время купания группы молодых людей на реке Тавда вблизи села Девятково Нижнетавдинского района неожиданно начал тонуть. Товарищи пытались ему помочь, но их попытки не дали положительного результата.

13 июля мужчина 1997 года рождения на озере Большой Тараскуль вблизи Тюмени купался с друзьями в необорудованном месте. Заплыл далеко от берега и ушел под воду. Первой заметила супруга и обратилась в службу спасения.

Тела всех четырех погибших нашли и извлекли из воды водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

С учетом этой статистики, на 15 июля за купальный сезон в нашем регионе утонули 13 человек: 9 взрослых и 4 несовершеннолетних. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.

"Берегите себя! Выбирайте официально разрешенные места для купания, чтобы простое желание окунуться в воду не обернулось трагедией", - призывают тюменцев спасатели.