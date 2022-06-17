Прокурорам Тюмени и Югры пришлось разбираться с полумиллионным долгом алиментщика

По поручению генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснова с должника взыскано более 580 тыс. рублей алиментов на содержание ребенка-инвалида и бывшей супруги из Югры. Проверка по обращению жительницы о неуплате бывшим супругом алиментов на содержание ребенка-инвалида проподилась под контролем управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.



Установлено, что еще в мае 2015 г. в отделе судебных приставов по Березовскому району УФССП России по ХМАО – Югре в отношении должника возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и бывшей супруги. Однако судебные приставы-исполнители на стали заниматься розыском должника и его имущества - задолженность по алиментным платежам росла. В августе 2021 г. исполнительное производство направлено для дальнейшего исполнения в УФССП России по Тюменской области, где фактически проживает экс-супруг, но оттуда вернули по формальным основаниям.



В связи с этим прокуроры Тюменской области и Югры внесли представления руководителям территориальных управлений ФССП России, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению выявленных нарушений, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Только после прокурорского вмешательства права заявителя восстановлены, в июне этого года у должника удержаны денежные средства в размере, превышающем 580 тыс. рублей, которые направлены на погашение алиментов.

Кроме того, следственными органами на основании направленных прокурором материалов в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в отношении врио начальника отдела судебных приставов по Березовскому району УФССП России по ХМАО – Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), должник привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 60 часов.

Наряду с этим заявительнице надзорным ведомством оказано содействие в получении единовременной помощи, решен вопрос о предоставлении ее ребенку в июле этого года путевки в оздоровительный лагерь.