Тюменец задолжал за три года более 1,7 млн рублей алиментов дочери

Прокуратура Центрального АО Тюмени провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

"Установлено, что по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание дочери у тюменца сформировалась задолженность более 1,7 млн рублей. С 2018 года он занимает должность генерального директора в одной из крупных организаций Тюмени, однако постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено только в ходе прокурорской проверки", - сообщает облпрокуратура.

Устранить выявленные нарушения закона прокурор округа потребовал во внесенном руководителю УФССП России по Тюменской области представлении. После этого задолженность по алиментам полностью погашена.