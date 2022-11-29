Тюменец задолжал за три года более 1,7 млн рублей алиментов дочери

17:15 29 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прокуратура Центрального АО Тюмени провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

"Установлено, что по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание дочери у тюменца сформировалась задолженность более 1,7 млн рублей. С 2018 года он занимает должность генерального директора в одной из крупных организаций Тюмени, однако постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено только в ходе прокурорской проверки", - сообщает облпрокуратура. 

Устранить выявленные нарушения закона прокурор округа потребовал во внесенном руководителю УФССП России по Тюменской области представлении. После этого задолженность по алиментам полностью погашена.

Теги: алименты , прокуратура , судебные приставы , УФССП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022