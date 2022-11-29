Тюменец задолжал за три года более 1,7 млн рублей алиментов дочери

Прокуратура Центрального АО Тюмени провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.
"Установлено, что по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание дочери у тюменца сформировалась задолженность более 1,7 млн рублей. С 2018 года он занимает должность генерального директора в одной из крупных организаций Тюмени, однако постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено только в ходе прокурорской проверки", - сообщает облпрокуратура.
Устранить выявленные нарушения закона прокурор округа потребовал во внесенном руководителю УФССП России по Тюменской области представлении. После этого задолженность по алиментам полностью погашена.
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